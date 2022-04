Andata deserta l’asta per il Casino Ludovisi, il prezzo sarà ribassato

Andata nuovamente deserta l'asta per l'aggiudicazione di Villa Boncompagni Ludovisi, nota come Casino dell'Aurora, dimora storica romana poco distante da villa Borghese. "Nessuno ha presentato offerte: adesso il giudice farà un provvedimento con il quale fisserà la data di una nuova asta con un prezzo ribassato", ha dichiarato all'ANSA l'avvocato Stefano Pantalani, legale del Principe Bante Boncompagni Ludovisi. Il prezzo di base dell'asta era stata fissato a 282 milioni di euro circa, prezzo già al ribasso rispetto all'asta di gennaio, e adesso scenderà ancora di circa il 20%. Il legale ha aggiunto che il suo assistito "sperava nella giornata di oggi, ma allo stesso tempo si aspettava questo esito per via del prezzo elevato”.

La vicenda

L'avvocato, sulla base di quanto riferito dal suo cliente, aveva già spiegato quelle che erano state le vicissitudini del Casino Aurora, abitato dal 1964 al 1988 dal nonno del Principe Bante, Gregorio. "Più volte egli ebbe a pregare il figlio Nicolò, che aveva ricevuto la disponibilità dell'immobile dal nonno, il Principe Francesco, di occuparsi dell'amministrazione del Casino, senza alcun successo”, ha spiegato. Il padre di Bante e dei suoi fratelli ha, infatti, "condotto una vita dedita ai divertimenti, molto dispendiosa, arrivando a lasciare la loro madre, Benedetta dei Principi Barberini Colonna di Sciarra, per dedicarsi ad attrici e a contrarre più matrimoni e anche debiti". In terze nozze il Principe Nicolò "ha sposato all'insaputa dei figli, e solo davanti all'autorità civile, Rita Carpenter che, da quanto consta, si occupava di intermediazioni di immobili e che nessuno in famiglia conosceva. Dal momento del matrimonio - aveva spiegato Pantalani sulla base di quanto riferitogli dal principe Bante - la Carpenter ha allontanato i figli dal padre insieme al quale, per mantenere il costoso stile di vita, ha continuato a vendere e svendere mobili, quadri e gioielli di casa, senza dedicarsi, invece, al restauro del Casino e di altre proprietà di famiglia". Poi il decesso di Nicolò ha portato alla diatriba tra gli eredi. Pantalani ha ricordato come la vedova Carpenter continuava "ad occupare il casino dell'Aurora senza titolo, negando al Principe Bante ed anche ai suoi figli, la possibilità di accedervi". Il Casino, unico edificio rimasto di Villa Ludovisi, custodisce collezioni d'arte e affreschi come quello a tempera del Guercino raffigurante l'Aurora, che dà il nome alla Sala che lo ospita e al Casino stesso, e il dipinto a olio su muro attribuito a Caravaggio. Alla prossima asta del 30 giugno la base di partenza scenderà a 226 milioni di euro.