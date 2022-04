Il mezzo era diretto presso il centro Ama di via Teano. Da quanto si apprende dall'azienda, le fiamme hanno danneggiato solo il veicolo

Durante la mattinata una spazzatrice Ama ha preso fuoco all'altezza di piazzale Prenestino, per cause ancora da accettare. Il mezzo era diretto presso il centro Ama di via Teano. Da quanto si apprende dall'azienda, le fiamme hanno danneggiato solo il mezzo. Sul posto una squadra della centrale e l'autobotte dei vigili del fuoco.