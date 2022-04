L’ex cancelliera tedesca, vestita casual e protetta da una scorta di agenti in borghese, ha fatto tappa in piazza della Minerva

Angela Merkel è stata vista quest’oggi, in veste da turista, per le vie del centro storico di Roma. L’ex cancelliera tedesca, vestita casual e protetta da una scorta di agenti in borghese, ha fatto una passeggiata nel cuore della città eterna. Una delle tappe della sua gita romana è stata piazza della Minerva.