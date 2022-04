Roma, aggrediscono e rapinano un uomo per strada: fermate 3 persone

Secondo le indagini, i tre, due uomini e una donna, hanno picchiato e derubato un 31enne lo scorso mercoledì notte in via della Circonvallazione Cornelia

Arrestate tre persone, una ragazza ucraina di 24 anni e due tunisini di 27 e 31 anni, con precedenti, per rapina aggravata. I tre avrebbero picchiato e derubato un 31enne tunisino lo scorso mercoledì notte per strada, su via della Circonvallazione Cornelia, a Roma.

L'aggressione e l'arresto

Una pattuglia dei carabinieri, di passaggio nella zona, avrebbe notato l'aggressione. Uno teneva per le mani la vittima mentre l'altro la colpiva ripetutamente con una bottiglia di vetro mentre la donna, a poca distanza, era di guardia. I militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare subito la donna. Grazie poi al ritrovamento nella zona dei due cellulari della coppia riuscita a scappare al momento dell'intervento, i carabinieri, lo scorso primo aprile, sono riusciti a individuare e a fermare anche i due tunisini. Il gip del tribunale di Roma ha già convalidato i fermi e disposto il carcere per il 27enne e il 31enne. Obbligo di firma in caserma invece per la donna arrestata in fragranza.