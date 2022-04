Incidente sulla via Pontina, morta una donna investita da un'auto

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale. Alla guida della Jeep Renegade un uomo di 47 anni. Ancora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

È morta stamattina, intorno alle 5:30, una donna, tra i 45 e i 50 anni, senza documenti, investita da un'auto. L'incidente è avvenuto in zona Eur Spinaceto, all'incrocio tra via di Vallerano e via Pontina. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale. Alla guida della Jeep Renegade un uomo di 47 anni. Ancora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.