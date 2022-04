Musicista pestato a Roma, chieste quattro condanne a 14 anni

Chieste quattro condanne a 14 anni per gli imputati accusati di omicidio volontario per la morte del musicista Alberto Bonanni, pestato nel 2011 nella zona di Rione Monti, a Roma. L'uomo morì dopo tre anni di coma. Il pm, nel corso di un processo svolto con rito abbreviato, ha sollecitato il carcere per Carmine D'Alise, Christian Perozzi, Massimiliano Di Perna e Gaetano Brian Bottigliero.

La vicenda

Per i quattro, già condannati in via definitiva per tentato omicidio, dopo la morte di Bonanni la Procura di Roma ha aggravato la fattispecie in omicidio volontario. L'aggressione avvenne la notte del 26 giugno di undici anni fa. Bonanni venne colpito con calci e pugni e ridotto in fin di vita.