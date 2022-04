Fiumicino, multati cinque autisti Ncc abusivi

Gli abusivi, sanzionati dai militari per un importo di oltre 10 mila euro, sono stati sorpresi mentre procacciavano clienti, senza averne titolo, fra i passeggeri in transito all'uscita dell'aeroporto

I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma in forza nell'aeroporto internazionale "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino, hanno scoperto cinque autisti che svolgevano abusivamente il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. Gli abusivi, sanzionati dai militari per un importo di oltre 10 mila euro, sono stati sorpresi mentre procacciavano clienti, senza averne titolo, fra i passeggeri in transito all'uscita dell'area Arrivi.