Maltempo nel Lazio: raffiche di vento, previste nevicate

Torna la neve nel Lazio ed è allerta. Il Dipartimento della protezione civile ha infatti emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, specie sui settori costieri. Previste inoltre possibili forti mareggiate lungo le coste esposte e dalla notte di oggi e per le successive 18-24 ore si annunciano nevicate al di sopra dei 500-700 metri su tutta la regione con apporti al suolo da deboli a moderati e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.