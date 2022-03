Roma, violenza di gruppo su una 14enne: accusati cinque minori

Nella denuncia la ragazzina ha raccontato che la sera del 22 dicembre 2021 i cinque ragazzi, a lei sconosciuti, dopo averla accerchiata le hanno impedito di allontanarsi, l'hanno trattenuta con la forza e trascinata in un'area poco illuminata dove sarebbero avvenuti gli abusi

Cinque minorenni sono accusati di aver abusato in gruppo di una ragazzina di 14 anni in strada a Roma. Secondo quanto ricostruito, la violenza sarebbe avvenuta mentre la 14enne aspettava degli amici.

Il racconto della vittima

Nella denuncia la ragazzina ha raccontato che la sera del 22 dicembre 2021 i cinque ragazzi, a lei sconosciuti, dopo averla accerchiata le hanno impedito di allontanarsi, l'hanno trattenuta con la forza e trascinata in un'area poco illuminata dove sarebbero avvenuti gli abusi. La violenza ha avuto fine solo perché le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di due ragazzi che sono intervenuti. I due soccorritori sono stati a loro volta aggrediti. Poi l'arrivo di una pattuglia di carabinieri della Stazione Roma Eur che ha messo in fuga i cinque.

Accusati cinque minorenni

Dei minorenni accusati due 15enni e un 16enne sono stati collocati in comunità mentre gli altri due non sono imputabili perchè hanno meno di 14 anni. Le indagini sulla violenza sono state eseguite dai carabinieri della Stazione di Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Ai sospettati si è arrivati attraverso le testimonianze, l'analisi dei profili social network e il riconoscimento fotografico. I minori indagati sono tutti residenti a Roma.