Picchiati perché indossavano maglietta del Cinema America, 4 condanne

Quattro persone sono state condannate in relazione all'aggressione, avvenuta nel giugno del 2019 nella zona di Trastevere a Roma, ai danni di due ragazzi picchiati perché indossavano la maglietta del Cinema America.

Le condanne

Il giudice monocratico, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha condannato ad un anno e 8 mesi Matteo Vargiu, Stefano Borgese e Marco Ciurleo mentre ad un anno e 2 mesi Francesco Barchielli. Assolto per non avere commesso il fatto un quinto imputato. Nei confronti degli imputati, tutti vicini ad ambienti di estrema destra, le accuse sono, a seconda delle posizioni, di lesioni e violenza in concorso e aggravate. Nel procedimento si è costituito parte civile l'associazione Piccolo America.