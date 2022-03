Incidente a Roma in via Ardeatina, auto in fiamme e due feriti

Due auto hanno preso fuoco in seguito ad un grave incidente avvenuto questa mattina in via Ardeatina a Roma. Due le persone trasportate dai sanitari del 118 all'ospedale San Giovanni in codice rosso. Una terza vettura risulta coinvolta nel sinistro. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente è stato chiuso temporaneamente al traffico.