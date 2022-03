Roma, furto aggravato di gioielli: fermato un 20enne

A Roma la polizia ha fermato un ragazzo di 20 anni, attualmente ai domiciliari, per un furto in un compro oro avvenuto lo scorso 5 agosto. Il giovane è finito in manette a seguito della ricostruzione del furto della scorsa estate in via Acqua Bullicante a Torpignattara, periferia della Capitale.

Le indagini

Dall'analisi dei tabulati telefonici e grazie alle individuazioni fotografiche gli agenti sono riusciti a identificare l'uomo che avrebbe compiuto la rapina con il volto parzialmente coperto. Nel colpo della scorsa estate il sospettato avrebbe rubato con destrezza alcuni oggetti in oro per un valore di circa 500mila euro, contenuti in una borsa poggiata all'interno dell'auto di un dipendente del compro oro, davanti al negozio. Il ladro si sarebbe quindi poi dato alla fuga a bordo di uno scooter guidato da un complice.