Castel Gandolfo, scappa di casa a 2 anni: “Io sono Batman”. Ritrovato

Il bimbo è scomparso questa notte per alcune ore allontanandosi da un residence dove stava coi genitori in pigiama e senza scarpe. A ritrovarlo il proprietario di una villetta poco distante, svegliato alle 2 di notte dall’allarme. Il piccolo, dopo aver detto di essere il noto supereroe, ha spiegato di essere uscito per giocare con un cagnolino

Ore di ansia e di paura per una coppia di genitori in vacanza a Castel Gandolfo, ai Castelli, il cui figlio di 2 anni e mezzo è scomparso questa notte per alcune ore senza lasciare tracce. Una storia fortunatamente a lieto fine perché il piccolo, allontanatosi di un paio di chilometri in pigiama e senza scarpe dal residence dove stava con i genitori, è stato ritrovato e consegnato ai carabinieri. Mentre saliva in auto per essere portato verso casa, ai militari ha detto: “Sono Batman”.