Roma, a Tor Bella Monaca quattro arresti per spaccio

Tor Bella Monaca, a Roma, ancora al centro degli arresti per spaccio. Tra via dell'Archeologia e via Pier Ferdinando Quaglia quattro persone sono state arrestate per spaccio e detenzione di droga. Sequestrate nel corso delle operazioni dei carabinieri anche oltre 400 dosi di droga tra cocaina e eroina, in parte nascoste in un vano ascensore di una palazzina e sotto un cumulo di rifiuti.

Gli arresti

In manette è finito un 28enne, disoccupato e con precedenti, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un uomo nei pressi dell'atrio condominiale di una palazzina in via dell'Archeologia. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il 28enne, trovato con 28 dosi di cocaina e 210 euro. I militari hanno poi ispezionato il vano ascensore che il 28enne sorvegliava trovando 235 dosi di cocaina in una busta di plastica. Sempre in via dell'Archeologia, è finito in manette una 40enne di Frascati che fermata per un controllo è stata trovata in possesso di 22 dosi di cocaina e sette dosi di eroina. Arrestata anche una coppia di Ciampino, lui 26enne e lei 24enne, che durante un controllo in via Pier Ferdinando Quaglia è stata trovata con 27 dosi di cocaina. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno anche effettuato un'ispezione dei garage della palazzina di edilizia popolare in via dell'Archeologia 90, dove hanno trovato e sequestrato, a carico di ignoti, 66 grammi di eroina nascosti all'interno di una busta di plastica sotto un cumulo di rifiuti.