Monterotondo, spaccio di droga: arrestata una coppia di ragazzi

Arrestata sabato scorso una coppia, 23 anni lui e 19 lei, per spaccio. I due ragazzi sono stati fermati dai carabinieri in via Lampedusa, a Monterotondo, nei pressi del ristorante di una nota catena di fast food. Nell'auto della coppia, notata dai militari per movimenti sospetti sono stati trovati due panetti di hashish e circa 500 euro in banconote. A casa dei due sono stati trovati, inoltre, 300 grammi di hashish. Per la giovane coppia residente a Capena sono stati disposti i domiciliari, in attesa del processo per direttissima.