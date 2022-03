Covid, nuovo caso nella Roma: calciatore in isolamento

Sport

In tutto sono finora 19 le nazionali che hanno staccato il biglietto per i mondiali in Qatar , in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Per ora si tratta di dieci europee, quattro sudamericane e cinque del continente asiatico. Restano quindi da assegnare 13 posti per completare le 32 caselle del tabellone

Non ci sarà l'Italia, costretta per la seconda volta consecutiva a guardare il torneo da casa (in foto l'eliminazione con la Macedonia). Rischia di non esserci neanche la Colombia, che negli ultimi Mondiali era arrivata ai quarti di finale in Brasile (2014) e agli ottavi in Russia (2018). Destino appeso a un filo anche per il Cile, a rischio della seconda esclusione di fila. Tutto ancora da decidere invece nel girone del Nord e Centro America, in Africa e in Oceania. Questi tutti i possibili scenari