Roma, commercio abusivo vicino al Colosseo: controlli e sequestri

Sanzionate 30 persone per commercio abusivo e per esercizio illegittimo di attività di promozione turistica, effettuati 197 sequestri di merce ed eseguiti 30 ordini di allontanamento

Sono proseguiti i controlli straordinari della Polizia di Stato, disposti dal Questore di Roma, volti a contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale nelle aree archeologiche del centro storico ed in particolare nell'area del parco archeologico del Colosseo.

I controlli

Gli agenti del commissariato Celio hanno sanzionato 30 persone per commercio abusivo e per esercizio illegittimo di attività di promozione turistica e di intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo da parte dei "saltafila". Sono stati effettuati 197 sequestri di merce clandestina destinata al commercio abusivo; 30 gli ordini di allontanamento eseguiti dai poliziotti dalla zona del Colosseo e dalle vie limitrofe del centro storico.