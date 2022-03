Roma, chiedono soldi per la restituzione di un'auto rubata: 2 arresti

Gli agenti di polizia, chiamati dalla vittima, si sono avvicinati ai due in abiti civili. La coppia, convinta di parlare con i parenti dell'anziana, non ha opposto resistenza e al momento della richiesta di denaro è stata bloccata

Un uomo di 52 anni e una donna di 35 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentata estorsione nei confronti di una donna. Secondo quanto ricostruito, i due hanno chiesto dei soldi per restituire alla donna l'auto rubata poco prima.

La tentata estorsione

L'intervento degli agenti del XIV distretto Primavalle risale a mercoledì 23 marzo in un parcheggio di scambio in via Cesare Castiglioni, nella stessa zona dove poche ore prima era stata rubata l'auto della vittima. La donna, quasi 80enne, aveva parcheggiato la macchina nel piazzale di interscambio della stazione ferroviaria di Roma-Monte Mario per prendere il treno. Era stata avvicinata da una ragazza che, dopo averla distratta, le aveva chiesto un aiuto economico per la sua gravidanza, promettendole in cambio di controllare l'auto durante la sua assenza. La donna le aveva dato un euro, dimenticando però le chiavi all'interno del veicolo. Tornata a riprendere l'auto si era quindi accorta del furto. La ragazza, ancora sul posto, alla richiesta di informazioni le avrebbe risposto che per averla indietro avrebbe dovuto pagare 500 euro, aggiungendo, inoltre, che tale compenso era per suo marito che, conoscendo l'identità dei ladri, si sarebbe interessato a ritrovare l'auto. Ingannando la ragazza con un diversivo la donna si è allontanata e ha deciso di segnalare il fatto al 112.

L'arresto

La polizia, intervenuta dopo pochi minuti in abiti civili, si è avvicinata ai due. La coppia, convinta di parlare con i parenti dell'anziana, non ha opposto resistenza e al momento della richiesta di denaro è stata bloccata. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è stato portato in carcere mentre per la donna è stato disposto l'obbligo di firma.