TicketOne: no abuso posizione dominante, soddisfatti per sentenza Tar

TicketOne rende noto di aver accolto con grande soddisfazione la sentenza del Tar che ha annullato il provvedimento di AGCM contro l'azienda per abuso di posizione dominante. Il Tar ha riconosciuto l’infondatezza delle accuse mosse contro la società e la correttezza dell'operato della stessa. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in un procedimento sostenuto anche da SOL Eventi, ZED Entertainment’s World e Ticketmaster Italia, aveva irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Da subito TicketOne aveva respinto fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento dell’AGCOM e si era quindi appellata al tribunale amministrativo competente, fiduciosa che anche questo provvedimento sarebbe stato revocato dal Tar così come poi è affettivamente avvenuto.

La sentenza del Tar

Con una decisione che entra nel merito della vicenda, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza del 24 marzo 2022, ha annullato il provvedimento dell’AGCM dichiarandone l’illegittimità, affermando che “meritano condivisione le censure formulate dalle ricorrenti sulla inesistenza dei presupposti per accertare l’esistenza di un abuso di posizione dominante”. La sentenza ha accolto le difese di TicketOne con le quali era stato dimostrato che la tesi accusatoria di AGCM non era sostenuta da “un adeguato approfondimento istruttorio” e soprattutto non teneva conto dell’“impossibilità di contestare un’operazione di concentrazione in termini di abuso di posizione dominante ex art 102 TFUE”.