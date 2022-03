Roma, scappa a piedi dopo la fuga a un posto di blocco

Inseguimento tra le vie della Capitale ieri nel tardo pomeriggio. Un'auto che non si è fermata all'alt di un posto di blocco della polizia, in via Spadolini, quartiere Tiburtino, intorno alle 18, è stata inseguita dalle volanti degli agenti del commissariato San Lorenzo. Diversi veicoli sono stati tamponati dall'auto in fuga in direzione del centro di Roma. Arrivata in via Bertarelli, dall'auto sono scese tre persone.

Fuga a piedi

Qui il conducente ha provato a investire gli agenti che sono riusciti fortunatamente a schivare il veicolo e hanno sparato tre colpi alle ruote. Infine, in via Vassallo, dove il conducente è sceso dall'auto e ha fatto perdere le sue tracce. La polizia informa che le indagini sono in corso.