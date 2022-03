Whirlpool, protesta dei lavoratori davanti al Mise. VIDEO

Sono scesi di nuovo in piazza i lavoratori ex Whirlpool, che si sono radunati in presidio davanti alla sede del ministero dello Sviluppo economico, meta del corteo partito questa mattina dalla stazione Termini di Roma. “Basta parole, ora è il momento di fatti concreti”, l’appello dei circa 150 manifestanti presenti all’esterno del Mise, dove è in corso l’incontro con i sindacati.