Corruzione per pratiche edilizie, tre arresti a Roma

In manette anche un vigile urbano. Inoltre, il gip ha disposto i domiciliari per due soci di uno studio tecnico

Tre arresti, tra cui anche un vigile urbano di Roma, sono stati eseguiti dal comando provinciale della guardia di finanza per l'accusa di corruzione. Il gip ha disposto i domiciliari per due soci di uno studio tecnico e anche la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di tre mesi nei confronti di altri tre agenti della polizia locale.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda riguarda presunti episodi in cui, a fronte della corresponsione di somme di denaro o altre utilità da parte dei soci dello studio tecnico, i pubblici ufficiali fornivano informazioni riservate, avvisando in modo preventivo dei controlli amministrativi. Gli appartenenti alla polizia locale, inoltre, sono accusati di aver omesso di rilevare irregolarità o violazioni in occasione dei controlli, agevolando così il rilascio di licenze e autorizzazioni in favore dei clienti dello studio.