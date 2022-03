Roma, sgomberata area occupata abusivamente in zona Aurelio

Sgomberata un'area occupata abusivamente in zona Aurelio a Roma. L'intervento, su decisione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, è avvenuto mercoledì scorso, 16 marzo e ha riguardato una zona compresa tra via Andersen e Belvedere Montello, di proprietà del Pontificio Collegio Armeno e dell'Istituto delle Suore Armene.

L'area occupata

La superficie era stata occupata abusivamente da un'associazione culturale e, due volte a settimana, diveniva sede di un mercatino, denominato 'Bastogi', nel quale veniva venduta merce di dubbia provenienza. L'operazione è terminata con la messa in sicurezza del terreno attraverso lo sbancamento del suolo con lo scopo di renderla inutilizzabile.