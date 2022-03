Roma, droga: cinque arresti a Tor Bella Monaca

È finito in manette un 22enne, che dopo essere stato notato aggirarsi in modo sospetto nella nota piazza di spaccio è stato trovato con 16 dosi di eroina e 100 euro, probabilmente frutto dell'attività di spaccio

Sono cinque le persone arrestate per spaccio in un blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca. È finito in manette un 22enne, che dopo essere stato notato aggirarsi in modo sospetto nella nota piazza di spaccio è stato trovato con 16 dosi di eroina e 100 euro, probabilmente frutto dell'attività di spaccio.

Gli altri arresti

Alla Torre 64 i carabinieri hanno arrestato una 51enne, già nota alle forze dell'ordine, trovata con 65 dosi e circa 1.300 euro. Al termine del servizio di controllo, allo stesso civico di via dell'Archeologia, i carabinieri hanno arrestato due cittadini tunisini di 21 e 22 anni, con precedenti. I due, bloccati dai militari subito dopo la cessione di stupefacenti, sono stati sottoposti trovati, il primo con 18 dosi di cocaina, una di hashish oltre a 200 euro, mentre al secondo i militari hanno sequestrato nove dosi di cocaina e circa 340 euro. Infine, i carabinieri hanno arrestato un 50enne, con precedenti, trovato con 15 dosi di cocaina e 310 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati.