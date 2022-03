Roma, controlli in zona San Paolo: un denunciato e tre negozi chiusi

Sono 73 le persone identificate. Di queste una è estata denunciata per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio alle istituzioni

Sono 73 le persone identificate a Roma alla fermata San Paolo della linea B della metropolitana. Di queste una è estata denunciata per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio alle istituzioni.

I controlli

I poliziotti hanno inoltre controllato cinque veicoli e tre minimarket nella stessa zona, tutti chiusi per non aver rispettato la normativa anti Covid riguardo al controllo igienico sanitario dei locali: due di questi rimarranno chiusi per due giorni, mentre il terzo la chiusura sarà di tre giorni.