Roma, chiuso un bar ritrovo di pregiudicati a Tor Bella Monaca

Chiusura definitiva per un bar di via Aquaroni a Tor Bella Monaca (Roma). I carabinieri della locale stazione insieme al VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale hanno notificato l'avviso questa mattina al proprietario, con l'apposizione dei sigilli e il deferimento all'autorità giudiziaria. Per le forze dell'ordine il locale era un abituale ritrovo di pregiudicati, nonostante fosse già stato oggetto di sospensione della licenza; in un caso all'interno del bar è anche stato effettuato un arresto per spaccio.

Il provvedimento

Il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, esaminati gli approfondimenti dei Carabinieri, ha proposto all'amministrazione comunale la revoca della licenza. Da qui il provvedimento di revoca del sindaco di Roma notificato questa mattina da Carabinieri e polizia locale.