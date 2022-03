Rissa tra tifosi di Roma e Vitesse in un pub, quattro denunciati

Le due squadre si affronteranno all'Olimpico nella gara di ritorno valevole per la Conference League

Quattro persone sono state denunciate stanotte dopo una rissa scoppiata in un pub della Capitale tra tifosi della Roma e alcuni sostenitori del Vitesse, squadre che si affronteranno all'Olimpico nella gara di ritorno valevole per la Conference League. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di tifosi romanisti ha fatto irruzione nel pub per aggredire un altro gruppo di tifosi olandesi. Nel locale sono volate sedie e i tavoli sono stati ribaltati, ma a interrompere l'aggressione sono arrivati gli agenti della polizia

Quattro denunce

Sul posto sono intervenuti agenti della Digos che hanno fermato quattro tifosi della Roma, denunciati per violenza privata. Nei loro confronti probabilmente sarà adottato il Daspo da parte del Questore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza e della Polizia Scientifica per individuare altri responsabili dell'aggressione.