Roma, dà fuoco alla compagna per strada: arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver cosparso il viso della compagna di alcol e averle dato fuoco. La donna, 42enne, ha riportato gravi ustioni al volto e a un braccio ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San'Eugenio. Ad assistere alla scena sono stati alcuni testimoni. Uno di loro ha riconosciuto l'aggressore e raccontato la dinamica dei fatti alle forze dell'ordine.

L'aggressione

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, intorno all'una di notte, gli agenti del commissariato Flaminio sono intervenuti e hanno arrestato il compagno della vittima davanti alla casa della coppia, nella zona nord di Roma. La lite, di cui al momento si ignorano i motivi, era iniziata tra le mura domestiche per poi spostarsi per strada dove l'aggressore, di origini capoverdiane come la compagna, avrebbe dato fuoco alla donna. L'accusa è deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.