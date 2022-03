Roma, arrestato per spaccio: in casa aveva 206mila euro in contanti

Un 38enne, di origine iraniana, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri di Roma Centro per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e utilizzo fraudolento di carte di pagamento. I militari hanno notato l'uomo mentre si aggirava con fare sospetto tra piazzale Flaminio e piazza del Popolo, e lo hanno fermato per un controllo. Nelle tasche, nascondeva alcune dosi di cocaina e contanti.

La perquisizione

A seguito della perquisizione domestica a casa del 38enne sono stati trovati e sequestrati otto grammi di cocaina, 5 grammi di hashish, del materiale per il confezionamento, oltre a 206mila euro in contanti e nove carte di credito intestate a terzi, tutti cittadini stranieri. A fianco delle carte i militari hanno trovato anche le relative ricevute di scontrini pos per spese complessivamente di 429.450 euro, effettuate principalmente in negozi di orologi di lusso a Roma. L'arresto è stato convalidato e il 38enne è stato portato in carcere, come disposto dall'autorità giudiziaria. I Carabinieri specificano comunque che, data l'attuale fase di indagini preliminari, l'uomo è da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva.