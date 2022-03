Roma, incidente stradale in via Ardeatina: un morto e tre feriti gravi

Un uomo è morto e tre persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto a Roma ieri sera intorno alle 19:00 in via Ardeatina, in direzione Pomezia, nei pressi del chilometro 16,4. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere tre persone, tra cui un bambino. I feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale dal personale del 118.

L'incidente

A causa del violento impatto, uno scontro frontale laterale, è morto un cittadino argentino di 43 anni, alla guida di una delle due vetture coinvolte nell'incidente. A quanto si è appreso, la vittima sarebbe rimasta schiacciata tra le lamiere dell'auto e il muro che fiancheggia la carreggiata. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale.