Ostia, arrestati due 45enni per una rapina in farmacia

Sono stati arrestati con una misura di custodia cautelare in carcere due 45enni romani per una rapina avvenuta in una farmacia di Ostia. Fondamentale nelle indagini della polizia è stata l'analisi delle immagini di videosorveglianza delle zone limitrofe.

La rapina

Il colpo sarebbe avvenuto nel dicembre scorso: i due, poco prima della chiusura, a volto coperto, sarebbero entrati facendosi consegnare l'incasso della giornata. Poi, spostatisi nel retrobottega avrebbero cercato, senza riuscire a trovarla, la cassaforte. Infine la coppia avrebbe anche rapinato una delle titolari della farmacia. In diversi fotogrammi i due 45enni sono stati ripresi parlottare per organizzare il colpo.

Le indagini

Ulteriori conferme oltre le immagini di videosorveglianza sono arrivate dalle perquisizioni delle forze dell'ordine a casa dei due romani durante le quali, oltre ad alcuni degli abiti usati durante la rapina, sono stati trovati i mezzi di trasporto utilizzati per arrivare alla farmacia, tra i quali uno scooter rubato.