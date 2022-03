Roma, domani a Palazzo Merulana serata di letture dedicata a Pasolini

In occasione del centenario della nascita dello scrittore, il progetto letterario “La Setta dei Poeti estinti” ripercorrerà le principali tappe della sua biografia e leggeranno “L’hobby del sonetto”, raccolta di poesie dedicate a Ninetto Davoli

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (GLI EVENTI IN PROGRAMMA A ROMA), il progetto letterario de La Setta dei Poeti estinti dedica una serata allo scrittore. L’appuntamento è per domani, alle ore 19, nelle splendide sale di Palazzo Merulana, a Roma. Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello ripercorreranno le principali tappe della biografia del poeta e leggeranno una delle opere meno note ma più belle di Pasolini: “L’hobby del sonetto”, le poesie dedicate a Ninetto Davoli.

Fondatore progetto: “Pasolini precursore del presente”

“Pier Paolo Pasolini è stato un precursore di tanta parte del nostro presente - spiega Emilio Fabio Torsello, giornalista e fondatore del progetto letterario de “La Setta dei Poeti estinti” - nelle sue poesie e nelle sue opere sono tanti gli indizi da ritrovare per comprendere e illuminare l’oggi”.

Sabia: “L’opera racconta un Pasolini inedito”

“L’hobby del sonetto - aggiunge Mara Sabia, attrice e partner del progetto letterario - è un’opera con echi catulliani e shakespeariani, che racconta un Pasolini inedito: l’uomo che vede traditi i suoi sentimenti. Un’opera forse meno conosciuta presso il grande pubblico ma significativa per conoscere un altro aspetto del poeta”.