Mons. Paglia: “Strano dare armi a ucraini e soldi per gas ai russi”

"Fermate la guerra". È questo l'appello che monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, ha voluto lanciare durante il suo intervento in diretta, questa mattina, su Sky TG24. "Non serve a nulla, peggiora tutto", ha poi aggiunto. Paglia ha poi parlato della risposta europea al conflitto in Ucraina: "È stata troppo graduale e debole a mio avviso, anche sulle sanzioni. Non son un esperto, ma d'istinto vorrei dire che è strano dare le armi agli ucraini e continuare a pagare il gas che ci arriva ai russi", ha dichiarato.