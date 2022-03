Guidonia, incidente con auto: muore 20enne, ex talento di calcio

Tragedia vicino Roma. La vita di Simone Porrini, 21 anni ancora da compiere, si è fermata contro un muretto di via Fratelli Gualandi, non lontano dall’Albuccione a Setteville di Guidonia. Per cause ancora da accertare, intorno all'1:30 della notte tra martedì e mercoledì, il giovane ha improvvisamente perso il controllo della sua auto che è capottata ed è andata a schiantarsi contro la recinzione di blocchetti di tufo di una cabina elettrica. Lo riporta Il Messaggero.

La tragedia

Un impatto micidiale che non gli ha lasciato scampo, nemmeno dopo la disperata corsa in ambulanza al policlinico Umberto I. Il ragazzo, ex calciatore della società sportiva Setteville Case Rosse, era ancora cosciente quando è stato soccorso, ma il suo cuore ha smesso di battere per sempre alle 3.45 mentre era steso su una barella in attesa di un intervento. Sott’accusa la velocità, ma anche la stanchezza, forse un colpo di sonno dopo le ore trascorse a servire in un locale nel centro di Tivoli. Messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Porrini sono arrivati anche dal mondo del calcio dilettantistico di tutta l’area a Nord Est di Roma, da Guidonia fino a Tor Lupara.