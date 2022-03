Al km 493+500 coinvolte due auto. Code anche sul Tratto Urbano della A24, da viale Palmiro Togliatti a via di Portonaccio in direzione Tangenziale Est

Code sulla A1 Roma-Firenze tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze a causa di un incidente al km 493+500 che ha coinvolto due auto. Code anche sul Tratto Urbano della A24, da viale Palmiro Togliatti a via di Portonaccio in direzione Tangenziale Est, a causa di un incidente. Lo comunica Astral Infomobilità.