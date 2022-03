Protesta degli imprenditori balneari a Roma contro legge sul settore

Schiappapietra (Sib): "Non c'è più tempo, dobbiamo difendere il nostro lavoro"

"Siamo in piazza per la più grande manifestazione dei balneari degli ultimi anni. Non c'è più tempo, siamo qui per difendere il lavoro delle nostre famiglie e il lavoro dei nostri dipendenti". Lo dice all'ANSA Enrico Schiappapietra, vice presidente del Sib, pochi minuti prima dell'inizio della manifestazione nazionale del comparto "contro la legge vergogna". Per Schiappapietra "abbiamo fatto solo un errore, un grave errore: fidarci delle leggi dello Stato. Abbiamo preso dallo Stato in affitto un posto auto, ci abbiamo parcheggiato la nostra autovettura (la nostra azienda), abbiamo lavorato per migliorarla con fatica e sforzi. Adesso lo Stato ci dice che mette a gara il nostro posto auto: peccato che mettendo a gara il posto auto mette a gara, a titolo gratuito, anche la nostra azienda, il lavoro di una vita. E non è giusto e siamo qui per protestare".