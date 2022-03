Roma, petardi nel giardino dell'ambasciata bielorussa

Sono in corso accertamenti ma non si esclude che possa trattarsi di un atto dimostrativo: per questo sarà potenziata la vigilanza alla sede diplomatica

Un grosso petardo è stato lanciato da ignoti nella notte all'interno del giardino dell'ambasciata bielorussa a Roma, in zona Montesacro. Lo rende noto la Questura. Sono in corso accertamenti ma non si esclude che possa trattarsi di un atto dimostrativo: per questo sarà potenziata la vigilanza alla sede diplomatica.

La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa su quanto accaduto, quindi si procederà formalmente all'apertura di un fascicolo di indagine.