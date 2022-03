Fiumicino, flash mob ex lavoratori Alitalia per ritardo pagamento Cigs

Una tavolata per consumare un pranzo "frugale, semplice, povero, con soli acqua e panini", per chiedere il pagamento della Cigs, in "forte ritardo" ed avere notizie sul Fondo speciale del trasporto aereo. È questo il flash mob di protesta, sotto l'occhio delle forze dell'ordine, di alcune decine di ex lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria, organizzato questa mattina dai sindacati autonomi Cub Trasporti e Air Crew Committee (Comitato del personale aereo navigante), sotto la sede di Alitalia Sai in s.a., nell'area tecnica di Fiumicino.

Cub Trasporti: “Migliaia in attesa di cassa integrazione”

"Migliaia di lavoratori Alitalia stanno aspettando in cassa integrazione da diverso tempo e per colpa dei ritardi non sanno quando verranno fuori pagati. Oltre venti giorni di ritardo per la cassa integrazione, l'ultima volta pagata agli inizi di febbraio. Per il Fondo speciale del trasporto pubblico aereo nulla si sa e l 'amministrazione straordinaria non risponde alle ripetute richieste di informazioni da parte dei lavoratori, e non risponde Inps su quali siano le vere ragioni dei ritardi: c' è un rimpallo di responsabilità ed i lavoratori, oggi qui, saranno prossimamente sotto L'Inps. I lavoratori, in difficoltà, non sanno neanche come fare la spesa ed il flash Mob con il pranzo povero ne è oggi la simbolica manifestazione", spiega Antonio Amoroso, della Cub Trasporti.