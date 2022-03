Covid Lazio, 5.642 casi. Calano i ricoveri in terapia intensiva

Su un totale di 57.740 tamponi, di cui 38.807 antigenici, nel Lazio oggi si registrano 5.642 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di positività pari al 9,7%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 89, tre in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.073 (+13). Sono 13 i decessi riportati nel bollettino odierno. I nuovi guariti sono invece 7.327. I casi a Roma città sono a quota 2.540. "La fine dello stato di emergenza non significa un tana libera tutti. È importante che coloro che sono stati positivi e non hanno fatto la dose booster la facciano trascorsi i 120 giorni", ricorda l'assessore D’Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)