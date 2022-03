Roma, incidente tra tram e camion: nessun ferito

Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Si tratta della linea Atac Termini-Centocelle che è al momento sospesa

Un incidente tra un tram e una autocisterna è avvenuto questa mattina intorno alle 11.40 a Roma, nella zona di via Casalina. Non si segnalano al momento feriti. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Si tratta della linea Atac Termini-Centocelle che è al momento sospesa. Sul posto anche la polizia stradale e personale del 118.