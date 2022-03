Roma, auto contro balaustra in zona Ponte Vittorio: tre feriti lievi

Momenti di paura questo pomeriggio nella zona di Ponte Vittorio, a Roma, dove un'auto guidata da un uomo di 80 anni, per motivi ancora da accertare, è andata a sbatte contro il parapetto del ponte. L'auto ha colpito anche due passanti, rimasti feriti e trasportati in ospedale per le cure. Il conducente ha riportato alcune ferite ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale di Roma Capitale che hanno proceduto alla chiusura del ponte in attesa dell'intervento per la messa in sicurezza.