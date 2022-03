Incidente su via dell'Aeroporto in zona Fiumicino, quattro feriti

E' successo nella tarda serata di ieri in direzione Ostia. Coinvolte due vetture, che trasportavano in tutto sette passeggeri

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella zona di Fiumicino, nella tarda serata di ieri, su via dell'Aeroporto, in direzione Ostia. Coinvolte due vetture, che trasportavano in tutto sette passeggeri. I quattro rimasti feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto alcuni occupanti dagli abitacoli, l'Ares, con cinque ambulanze e due automediche, la polizia locale di Fiumicino e le forze dell'ordine. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.