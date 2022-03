In casa due chili di droga, coppia di pusher arrestata a Pontinia

I due sono stati messi ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio e per violenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato a Pontinia, in provincia di Latina, una coppia spacciatori sorpresa con in casa due chili di marijuana e di hashish. I due sono stati messi ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio e per violenza a pubblico ufficiale.

L'intervento

Gli agenti della Mobile sono intervenuti a casa della coppia per una perquisizione dopo aver avuto informazioni sulla presenza di armi ed esplosivi. Il proprietario, un pregiudicato, vedendo gli agenti ha provato a opporsi, dando in escandescenze e lanciando oggetti. Nel frattempo la compagna, approfittando della confusione, stava tentando di fuggire a piedi sulla via Pontina. Ma la donna è stata subito raggiunta e bloccata: addosso aveva sostanze stupefacenti, che sono state poi rinvenute anche in casa.