Guerra in Ucraina, al via a Roma la manifestazione 'Europe for peace'

È partito il corteo da Piazza della Repubblica a Roma, organizzato dalla 'Rete Pace e Disarmo', contro la guerra in Ucraina. 'Cessate la guerra, Europe for peace', è il motto della mobilitazione di oggi. Alla testa del corteo una lunga bandiera con i colori dell'arcobaleno, simbolo della pace, retta dai manifestanti. L'arrivo è previsto in Piazza San Giovanni dove verrà dato il via alla manifestazione pacifista.

Migliaia di persone in corteo

Sono migliaia i manifestanti che stanno partecipando al corteo con slogan come 'Per la pace. Stop Putin, Stop war', e stanno già riempiendo Piazza San Giovanni. Il gruppo alla testa del corteo intona il brano di Daniele Silvestri 'Il mio nemico non ha divisa'. Tante le sigle come tante le bandiere della pace sventolate in piazza. Mentre i manifestanti si raggruppano sotto il palco, una bambina prende il suo posto nella 'piazza della pace' e tiene tra le mani un manifesto con scritto: 'Meno bombe più caramelle'.