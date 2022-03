Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il valore Rt scende a 0.74. In diminuzione anche gli indici di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva

7:09 - Nel Lazio prosegue discesa curva, -20% casi in 7 giorni

Nel Lazio su 10.465 tamponi molecolari e 36.243 tamponi antigenici per un totale di 46.708 tamponi si registrano 4.771 nuovi casi positivi (+2.459), sono 11 i decessi (-8), 1.230 i ricoverati (-57), 98 le terapie intensive (-10) e +8.938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città sono a quota 2.321. Prosegue la discesa della curva, i casi sono in diminuzione del 20% rispetto alla settimana precedente. In calo anche l'incidenza a 676 su 100 mila abitanti (era 870 la scorsa settimana) e il valore Rt scende a 0.74. In diminuzione anche gli indici di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.