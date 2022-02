Civitavecchia, sorpresi con la refurtiva: due arresti

Un uomo e una donna di 47 e 36 anni, con precedenti, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dai carabinieri di Civitavecchia. I due sono stati sorpresi dai militari con la refurtiva martedì sera, mentre si allontanavano da un negozio di viale Giuseppe Garibaldi a Civitavecchia in direzione del lungomare.

Il furto e l'arresto

I due, entrambi originari della cittadina laziale, sono stati scoperti in flagrante dai titolari dell'attività mentre trafugavano un paio di giacconi firmati, complessivamente del valore di 300 euro. I due si sono quindi dati alla fuga, inseguiti a piedi da uno dei titolari. L'uomo ha quindi chiamato il 112 fornendo all'operatore della centrale informazioni sulla fuga della coppia, fondamentali per l'intervento delle forze dell'ordine. Fermata, la coppia ha immediatamente cercato di disfarsi della refurtiva, gettandola sulla spiaggia, poi recuperata e restituita ai titolari del negozio. Dopo l'arresto e l'arrivo in Caserma i due sono stati sottoposti ai domiciliari. A conclusione dell'udienza per direttissima svoltasi nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, gli arresti sono stati convalidati e il tribunale ha disposto nei confronti del 47enne e della 36enne l'obbligo di firma. I Carabinieri, data l'attuale fase di indagini preliminari, nel rispetto degli indagati, specificano che la coppia è da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva.