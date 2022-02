Papa Francesco, un altro tweet in russo e ucraino: no a follia guerra

Mondo

Dopo l’operazione militare avviata da Putin, proseguono anche oggi in diversi Paesi le mobilitazioni per chiedere il cessate il fuoco e dimostrare solidarietà al popolo ucraino. Ai cortei, tante bandiere blu e gialle e quelle della pace

Proseguono in tutto il mondo le manifestazioni per chiedere la pace in Ucraina, dopo l’operazione militare avviata dalla Russia di Vladimir Putin. In diversi Paese, migliaia di persone sfilano per dire no alla guerra e dimostrare solidarietà al popolo ucraino. Nei cortei, tra bandiere blu e gialle e della pace, tanti i cittadini ucraini residenti all’estero. Nella foto, la manifestazione a Washington davanti alla Casa Bianca