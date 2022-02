Roma, incendio in una falegnameria in zona Casilino: nessun ferito

Un incendio è scoppiato a Roma in una falegnameria in zona Casilino, periferia est della Capitale. In fiamme lo stabile dell'attività, esteso per circa 1000 metri quadrati. Non si registrano feriti o persone intossicate dalle fiamme.

Evacuata una palazzina

L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto a partire da stamattina alle 5. Il personale è impegnato a impedire che l'incendio si propaghi alle attività commerciali vicine, tra cui una carrozzeria. Per sicurezza è stata fatta evacuare una palazzina di tre piani, a ridosso della falegnameria. Sul posto sono presenti polizia e 118.