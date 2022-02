Roma, all'Equilino quattro arresti per spaccio e violazione daspo

Due pusher sono stati sorpresi, all'angolo tra via Gioberti e via Giolitti. Un altro, invece, è stato rintracciato dai militari in via Sant'Antonio all'Esquilino

Arrestati tre cittadini del Gambia per spaccio e un maliano per violazione del daspo urbano questa mattina all'Esquilino, quartiere di Roma. I carabinieri hanno arrestato i tre gambiani, tutti di 28 anni, senza tetto e già noti alle forze dell'ordine: due sorpresi all'angolo tra via Gioberti e via Giolitti, a scambiarsi dosi di hashish con un terzo giovane, identificato e segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti, e un altro, sempre per spaccio, rintracciato dai militari in via Sant'Antonio all'Esquilino con dosi hashish e 790 euro in contanti.

La violazione del daspo

Per violazione di daspo urbano è finito, poi, in manette anche un cittadino maliano, senza tetto, di 27 anni. I militari lo hanno arrestato a seguito di un controllo in via Gioberti. Il daspo urbano nei suoi confronti era stato disposto lo scorso 16 febbraio dopo esser stato trovato in possesso di sostanze.