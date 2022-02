Roma, case occupate abusivamente: quattro sgomberate

Stanno sgomberando quattro immobili della Torre 30, in Via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca

Dopo San Basilio e Ostia, su disposizione del Prefetto di Roma, è in corso dall'alba la liberazione di altri appartamenti dell'Ater occupati abusivamente. Questa mattina polizia, carabinieri e polizia locale stanno sgomberando quattro immobili della Torre 30, in Via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, dove poche settimane fa una ragazza era caduta dal tredicesimo piano per motivi legati presumibilmente al consumo di stupefacenti.